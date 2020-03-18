Sınıra yüklenen sığınmacılara Yunanistan'dan gazla müdahale (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sınıra yüklenen sığınmacılara Yunanistan'dan gazla müdahale (3) - Son Dakika

Sınıra yüklenen sığınmacılara Yunanistan'dan gazla müdahale (3)

6 saat önce

Avrupa'ya geçmek için sınırda bekleyen sığınmacılara Yunanistan, gaz bombalarıyla müdahale etti.

Avrupa'ya geçmek için sınırda bekleyen sığınmacılara Yunanistan, gaz bombalarıyla müdahale etti.

Ormanlık alanda toplanan sığınmacılar bir anda Arda Nehri yakınlarından Yunanistan sınırına doğru hareket etti.

Binlerce sığınmacıyı gören Yunan askeri hava ateş açtı, gaz bombaları attı.

Gazdan çok sayıda sığınmacı etkilendi.

Sınıra yüklenen sığınmacılara Yunanistan'dan gazla müdahale (3)

Yunanistan, Arda Nehri, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:10 Kaynak: AA

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