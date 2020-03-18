Sınıra yüklenen sığınmacılara Yunanistan'dan gazla müdahale (3) - Son Dakika

Ormanlık alanda toplanan sığınmacılar bir anda Arda Nehri yakınlarından Yunanistan sınırına doğru hareket etti.

Avrupa 'ya geçmek için sınırda bekleyen sığınmacılara Yunanistan , gaz bombalarıyla müdahale etti.

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