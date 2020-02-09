Sınıra ZBT ve zırhlı iş makinesi sevkiyatı - Son Dakika
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Sınıra ZBT ve zırhlı iş makinesi sevkiyatı

7 saat önce

Suriye sınırına mayın ile patlayıcı maddelere dayanıklı zırhlı personel taşıyıcı (ZBT) ve zırhlı iş makinesi sevk edildi.

Sınıra ZBT ve zırhlı iş makinesi sevkiyatı, System.String[]

Suriye sınırına mayın ile patlayıcı maddelere dayanıklı zırhlı personel taşıyıcı (ZBT) ve zırhlı iş makinesi sevk edildi.


Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen ZBT denilen zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Reyhanlı ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına geçiş yaptı.


Reyhanlı ilçesine bağlı Oğulpınar Mahallesi'ndeki çocuklar ise askerleri ellerinde Türk Bayrakları ile karşıladı.


Gönderilen araçların ve personelin ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi. - HATAY

Reyhanlı, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:04 Kaynak: İHA
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