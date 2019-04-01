Sınıra Zırhlı Araç Sevkiyatı
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı. Çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı araçlardan oluşan konvoy Hatay'a ulaştı.
Komandoları taşıyan 40'a yakın zırhlı araçtan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Yoğun güvenlik önlemi altında ilçeye ulaşan komandoların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. - HATAY
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:16 Kaynak: İHA
Mehmet Özhaseki'den Ankara Seçimleri İçin Son Yorum: Sandıklarda Çok Bariz Hatalar Var
Kanal D'nin Eski Spikeri İrfan Değirmenci Yeni TV Kanalını Açıkladı!
Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Adaylığına Kapıları Kapattı
Denizli'nin Acıpayam İlçesinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Okullar 2 Gün Tatil Edildi