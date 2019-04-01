Son Dakika Haberleri: Sınıra Zırhlı Araç Sevkiyatı

Sınıra Zırhlı Araç Sevkiyatı

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

Sınıra Zırhlı Araç Sevkiyatı, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı. Çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı araçlardan oluşan konvoy Hatay'a ulaştı.

Komandoları taşıyan 40'a yakın zırhlı araçtan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Yoğun güvenlik önlemi altında ilçeye ulaşan komandoların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:16 Kaynak: İHA

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