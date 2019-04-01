Sınıra Zırhlı Araç Sevkiyatı
55 dakika önce
- Sınıra zırhlı araç sevkiyatıHATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
- Sınıra zırhlı araç sevkiyatı
HATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri
tarafından Suriye
sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı. Çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı araçlardan oluşan konvoy Hatay
'a ulaştı.
Komandoları taşıyan 40'a yakın zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan
ilçesine ulaştı. Yoğun güvenlik önlemi altında ilçeye ulaşan komandoların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:04 Kaynak: İHA
Pınar Altuğ'un Oy Kullanmaya Giderken Giydiği Tayt Olay Oldu
Uğur Dündar Depremi! "Haksızlığa Karşı Çıkıyorum" Deyip İstifa Etti
15 Temmuz'da Eşi ve Oğlu Şehit Olan Nihal Olçok, İmamoğlu'na Teşekkür Etti