Son Dakika Haberleri: Sınıra Zırhlı Araç Sevkiyatı

Sınıra Zırhlı Araç Sevkiyatı

55 dakika önce

- Sınıra zırhlı araç sevkiyatıHATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

- Sınıra zırhlı araç sevkiyatı

HATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı. Çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı araçlardan oluşan konvoy Hatay'a ulaştı.
Komandoları taşıyan 40'a yakın zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Yoğun güvenlik önlemi altında ilçeye ulaşan komandoların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:04 Kaynak: İHA

Hatay, Komando, TSK, Suriye, Genel
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