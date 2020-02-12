Sınıra zırhlı araç sevkiyatları sürüyor - Son Dakika

Suriye sınırındaki birliklere gönderilen zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy Aksaray E-90 kara yolu üzerinde Adana istikametine geçiş yaptı.



Suriye sınırlarında geniş güvenlik önlemleri kapsamında konuşlandırılan zırhlı araçların sevkiyat işlemleri sürüyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki birliklerinden gönderilen zıhlı araçlardan oluşan askeri araç konvoyu Aksaray E-90 kara yolundan Adana istikametine geçiş yaptı. Yaklaşık 15 araçlık konvoy geniş güvenlik önlemleri altında polis ve jandarma ekiplerinin gözetiminde geçiş yaptı. Zırhlı araçların İdlip bölgesinde bulunan sınır birliklerine destek amaçlı gönderildiği öğrenildi. - AKSARAY