Son Dakika Haberleri: Sınıra Zırhlı Araç ve Komanda Sevkiyatı Sürüyor

Sınıra Zırhlı Araç ve Komanda Sevkiyatı Sürüyor

1 saat önce

Sınıra zırhlı araç ve komanda sevkiyatı sürüyorHATAY - Suriye sınırına 30'un üzerinde zırhlı personel taşıyıcı ve komando sevk edildi.

Sınıra zırhlı araç ve komanda sevkiyatı sürüyor

HATAY - Suriye sınırına 30'un üzerinde zırhlı personel taşıyıcı ve komando sevk edildi.
Suriye sınırındaki birliklere konuşlandırılmak üzere değişik birliklerden gönderilen 30'un üzerinde zırhlı personel taşıyıcı araç ve komandolar Kırıkhan ilçesinden geçerek sınıra doğru hareket etti.
Askeri araçların sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:50 Kaynak: İHA

Komando, Suriye, Genel
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