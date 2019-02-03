Sınıra Zırhlı Araç ve Komanda Sevkiyatı Sürüyor
1 saat önce
Sınıra zırhlı araç ve komanda sevkiyatı sürüyorHATAY - Suriye sınırına 30'un üzerinde zırhlı personel taşıyıcı ve komando sevk edildi.
Sınıra zırhlı araç ve komanda sevkiyatı sürüyor
HATAY - Suriye
sınırına 30'un üzerinde zırhlı personel taşıyıcı ve komando sevk edildi.
Suriye sınırındaki birliklere konuşlandırılmak üzere değişik birliklerden gönderilen 30'un üzerinde zırhlı personel taşıyıcı araç ve komandolar Kırıkhan
ilçesinden geçerek sınıra doğru hareket etti.
Askeri araçların sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:50 Kaynak: İHA
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