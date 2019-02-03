Sınıra Zırhlı Araç ve Komando Sevkiyatı Sürüyor
20 dakika önce
Suriye sınırına 30'un üzerinde zırhlı personel taşıyıcı ve komando sevk edildi.
Suriye
sınırına 30'un üzerinde zırhlı personel taşıyıcı ve komando sevk edildi.
Suriye sınırındaki birliklere konuşlandırılmak üzere değişik birliklerden gönderilen 30'un üzerinde zırhlı personel taşıyıcı araç ve komandolar Kırıkhan
ilçesinden geçerek sınıra doğru hareket etti.
Askeri araçların sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi. - HATAY
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:50 Kaynak: İHA
Arap Basını, ABD ve Türkiye'nin Suriye Konusunda Anlaşmaya Vardığını İddia Etti
Teleferik Fiyatları Yarı Yarıya Ucuzladı, Yüzlerce Metre Kuyruk Oluştu
Ampute Milli Takım Kaptanı Osman Çakmak'ın Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı
Hastaneden Taburcu Olan Anne Ayla Acar, Buse'nin Arandığı Noktada