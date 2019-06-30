Son Dakika Haberleri: Sınıra zırhlı araç ve komando takviyesi
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Sınıra zırhlı araç ve komando takviyesi

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve komando sevk edildi.

Sınıra zırhlı araç ve komando takviyesi, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve komando sevk edildi.

Farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerine ulaştı. Güvenlik önlemleri altında ilerleyen zırhlı araç ve komandoların Suriye sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:26 Kaynak: İHA
Hatay, TSK, Suriye, Komando, Güncel
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