Sınıra zırhlı araç ve komando takviyesi
58 dakika önce
Sınıra zırhlı araç ve komando takviyesiHATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve komando sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:38 Kaynak: İHA
Sınıra zırhlı araç ve komando takviyesi
HATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye
sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve komando sevk edildi.
Farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay
'ın Kırıkhan
ve Hassa
ilçelerine ulaştı.
Güvenlik önlemleri altında ilerleyen zırhlı araç ve komandoların Suriye sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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