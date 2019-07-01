Son Dakika Haberleri: Sınıra zırhlı araç ve komando takviyesi
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Sınıra zırhlı araç ve komando takviyesi

14 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve komando sevk edildi.

Sınıra zırhlı araç ve komando takviyesi, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve komando sevk edildi.

Farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Kırıkhan ilçesine ulaştı. Bir süre dinlenen komandolar ikmallerini tamamladıktan sonra Zeytin Dalı Sınır Kapısı'na doğru ilerlediler.

Güvenlik önlemleri altında ilerleyen zırhlı araç ve komandoların Suriye sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:44 Kaynak: İHA
Kırıkhan, Komando, Suriye, TSK, Güncel
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