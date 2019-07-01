Sınıra zırhlı araç ve komando takviyesi
1 saat önce
Sınıra zırhlı araç ve komando takviyesiHATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve komando sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:13 Kaynak: İHA
Sınıra zırhlı araç ve komando takviyesi
HATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye
sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve komando sevk edildi.
Farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Kırıkhan
ilçesine ulaştı bir süre dinlenen komandolar ikmallerini tamamladıktan sonra Zeytin
Dalı Sınır Kapısı'na doğru ilerlediler.
Güvenlik önlemleri altında ilerleyen zırhlı araç ve komandoların Suriye sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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