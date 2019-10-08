Son Dakika Haberleri: Sınıra zırhlı iş makineleri sevk edildi
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Sınıra zırhlı iş makineleri sevk edildi

39 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait zırhlı iş makineleri, Fırat'ın doğusuna düzenlenecek olası operasyon için Akçakale ilçesine sevk edildi.

Sınıra zırhlı iş makineleri sevk edildi, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait zırhlı iş makineleri, Fırat'ın doğusuna düzenlenecek olası operasyon için Akçakale ilçesine sevk edildi.

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan zırhlı iş makineleri, güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa - Akçakale karayolu üzerinden ilçeye ulaştı. Araçların sınır hattındaki birliklerin konuşlu olduğu bölgelerde kullanılacağı öğrenildi.

(Bekir Basmacı - Şinasi İnan/İHA)

Akçakale, Fırat, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:55 Kaynak: İHA
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