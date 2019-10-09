Sınıra zırhlı iş makineleri sevk edildi
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Sınıra zırhlı iş makineleri sevk edildiŞANLIURFA - Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait zırhlı iş makineleri, Fırat'ın doğusuna düzenlenecek olası operasyon için Akçakale ilçesine sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:11 Kaynak: İHA
Sınıra zırhlı iş makineleri sevk edildi
ŞANLIURFA - Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait zırhlı iş makineleri, Fırat'ın doğusuna düzenlenecek olası operasyon için Akçakale ilçesine sevk edildi.
Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan zırhlı iş makineleri, güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa - Akçakale kara yolu üzerinden ilçeye ulaştı. Araçların sınır hattındaki birliklerin konuşlu olduğu bölgelerde çalışma yapacağı öğrenildi.
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