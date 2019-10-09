Son Dakika Haberleri: Sınıra zırhlı iş makineleri sevk edildi
Son Dakika 3. Sayfa Sınıra zırhlı iş makineleri sevk edildi

Sınıra zırhlı iş makineleri sevk edildi

54 dakika önce

Sınıra zırhlı iş makineleri sevk edildiŞANLIURFA - Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait zırhlı iş makineleri, Fırat'ın doğusuna düzenlenecek olası operasyon için Akçakale ilçesine sevk edildi.

Sınıra zırhlı iş makineleri sevk edildi

ŞANLIURFA - Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait zırhlı iş makineleri, Fırat'ın doğusuna düzenlenecek olası operasyon için Akçakale ilçesine sevk edildi.

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan zırhlı iş makineleri, güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa - Akçakale kara yolu üzerinden ilçeye ulaştı. Araçların sınır hattındaki birliklerin konuşlu olduğu bölgelerde çalışma yapacağı öğrenildi.

Sınıra zırhlı iş makineleri sevk edildi

Akçakale, Fırat, TSK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:11 Kaynak: İHA
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