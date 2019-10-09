Son Dakika Haberleri: Sınıra zırhlı personel taşıyıcı sevkıyatı
Son Dakika Güncel Sınıra zırhlı personel taşıyıcı sevkıyatı

Sınıra zırhlı personel taşıyıcı sevkıyatı

2 saat önce

Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen ve Hatay'a gelen 20 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), sınır ilçelerine doğru hareket etti.

Sınıra zırhlı personel taşıyıcı sevkıyatı, System.String[]

Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen ve Hatay'a gelen 20 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), sınır ilçelerine doğru hareket etti.

Güvenlik önlemleri altında askeri tır ve ZPT nakli gerçekleştirilen askeri araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve sınır boyunca konuşlandırılacağı öğrenildi.

(İsmet Biçen/İHA)

Türkiye, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:15 Kaynak: İHA
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