Sınıra zırhlı personel taşıyıcı sevkıyatı
2 saat önce
Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen ve Hatay'a gelen 20 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), sınır ilçelerine doğru hareket etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:15 Kaynak: İHA
Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen ve Hatay'a gelen 20 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), sınır ilçelerine doğru hareket etti.
Güvenlik önlemleri altında askeri tır ve ZPT nakli gerçekleştirilen askeri araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve sınır boyunca konuşlandırılacağı öğrenildi.
(İsmet Biçen/İHA)
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