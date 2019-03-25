Son Dakika Haberleri: Sınıra Zpt Sevkiyatı

Sınıra Zpt Sevkiyatı

1 saat önce

Sınıra ZPT sevkiyatıHATAY - Suriye sınırındaki birliklere takviye için gönderilen askeri personel ve zırhlı personel taşıyıcı araçları, Hatay'dan geçerek sınıra ulaştı.

Sınıra ZPT sevkiyatı

HATAY - Suriye sınırındaki birliklere takviye için gönderilen askeri personel ve zırhlı personel taşıyıcı araçları, Hatay'dan geçerek sınıra ulaştı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesi üzerinden sabah saatlerinde Suriye sınır birliklerine asker ve onlarca ZPT sevkiyatı gerçekleşti. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen sevkiyatta ZPT'ler Reyhanlı ilçesini de geçerek sınır birliklerine ulaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:38 Kaynak: İHA

Hatay, Suriye, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yere Düşen 100 Lirayı Gizlice Alıp Cebine Koyan Vatandaş Gözaltına Alındı Van'da 14 Yerleşimin Yolu Kardan Kapandı İdrarını Yapamayan Vatandaşın Mesanesinden 522 Gramlık Tek Parça Taş Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 14:44:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sınıra Zpt Sevkiyatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]