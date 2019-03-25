Sınıra Zpt Sevkiyatı
1 saat önce
Sınıra ZPT sevkiyatıHATAY - Suriye sınırındaki birliklere takviye için gönderilen askeri personel ve zırhlı personel taşıyıcı araçları, Hatay'dan geçerek sınıra ulaştı.
Sınıra ZPT sevkiyatı
HATAY - Suriye
sınırındaki birliklere takviye için gönderilen askeri personel ve zırhlı personel taşıyıcı araçları, Hatay
'dan geçerek sınıra ulaştı.
Hatay'ın Kırıkhan
ilçesi üzerinden sabah saatlerinde Suriye sınır birliklerine asker ve onlarca ZPT sevkiyatı gerçekleşti. Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen sevkiyatta ZPT'ler Reyhanlı
ilçesini de geçerek sınır birliklerine ulaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:38 Kaynak: İHA
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