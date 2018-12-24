Sınıra Zpt Takviyesi... 60 Zpt Sınır Bölgesine Gönderilmek Üzere Yola Çıktı
1 saat önce
Sınıra ZPT takviyesi... 60 ZPT sınır bölgesine gönderilmek üzere yola çıktıÇANKIRI - Fırat'ın doğusunda yapılacak olan operasyon kapsamında 28. Mekanize Piyade Tugayı birlikleri sınıra gitmek için yola çıktı.
Sınıra ZPT takviyesi... 60 ZPT sınır bölgesine gönderilmek üzere yola çıktı
ÇANKIRI - Fırat'ın doğusunda yapılacak olan operasyon kapsamında 28. Mekanize Piyade
Tugayı birlikleri sınıra gitmek için yola çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın geçen günlerde Fırat'ın doğusuna operasyon düzenleneceğini açıklaması üzerinde çeşitli illerden sınıra askeri sevkiyatlar yapılıyor. Çankırı
'da 28. Mekanize Piyade Tugayından 60 ZPT (Zırhlı Personel Taşıyıcı) sevkiyatı için çalışmalar tamamlandı. Askerler Tren Garında silah arkadaşları ve aileleriyle vedalaştıktan sonra sınırdaki birliklere katılmak üzere yola çıktı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:56 Kaynak: İHA
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