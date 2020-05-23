Sınırda 11 milyon kaçak makaron ele geçti - Son Dakika

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda şüpheli görülen bir TIR'da yapılan operasyonda, yasadışı sigara yapımında kullanılmak üzere hazırlanan 11 milyon 130 bin adet makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Aracın dorsesinde yapılan aramada, yasal yükü olan strafor cinsi eşya ile çevrelenmiş vaziyette koliler tespit edildi. Kolilerin içinde yapılan incelemede ise milyonlarca makaron bulunduğu anlaşıldı. Gerçekleştirilen çalışma sonucu yasa dışı sigara üretiminde kullanılmak üzere Türkiye'ye getirilen bin 113 koli içinde 11 milyon 130 bin adet makaron ve 72 bin adet sigara filtresi ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 250 bin lira olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.