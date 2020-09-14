Sınırda 118 adet kaçak cep telefonu yakalandı - Son Dakika

Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Türkiye'den Suriye'ye giden iki ayrı aracı durdurdu. İki araç risk kriterleri çerçevesinde x-ray taramasına gönderildi. Araçlarda yapılan aramada 118 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. İki sürücü ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. - KİLİS

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