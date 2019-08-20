Son Dakika Haberleri: Sınırda 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Sınırda 2 FETÖ şüphelisi yakalandı

53 dakika önce

EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 2 FETÖ/PDY şüphelisi, sınır birliği askerlerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Sınırda 2 FETÖ şüphelisi yakalandı, System.String[]
EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 2 FETÖ/PDY şüphelisi, sınır birliği askerlerince yakalanarak, gözaltına alındı.
Edirne merkeze bağlı Doyran köyündeki hudut karakolu askerleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 2 kişiyi, 1'inci derece askeri yasak bölgede yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, yapılan GBT sorgulamasında, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan mahkemeleri süren ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı bulunan A.T. ile T.Y. oldukları belirlendi. Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının sürdürüldüğü belirtildi.


Yunanistan, Doyran, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Hz. Süleyman'ın kızıyım" diyen kadın, şifalı olduğunu söylediği kanını içirdi
Son Dakika! Bakan Pakdemirli: İzmir'deki orman yangınını kontrol altına aldık Memurlar hükümetin zam teklifini boş cüzdanlarla protesto etti Erdoğan ve Davutoğlu cenazede bir araya geldi: Tabutu birlikte taşıdılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 18:31:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sınırda 2 FETÖ şüphelisi yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]