Sınırda 2 FETÖ ve DKP/BÖG şüphelisi yakalandı - Son Dakika

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 2 FETÖ/PDY ve Devrimci Komünarlar Partisi/Birleşik Özgürlük Güçleri (DKP/BÖG) şüphelisi, hudut karakolu ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Edirne merkeze bağlı Karaağaç mahallesindeki Arda Piyade Hudut Karakolu ekipleri, 1'inci derece askeri yasak bölgede içerisinde yaptıkları denetimlerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 2 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin FETÖ/PDY ve DKP/BÖG ile bağlantılı B.T. ve Y.T. oldukları belirlendi. Şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.