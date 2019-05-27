Son Dakika Haberleri: Sınırda 2 PKK şüphelisi yakalandı

Sınırda 2 PKK şüphelisi yakalandı

4 saat önce

EDİRNE'nin Meriç ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 2 PKK şüphelisi, jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Sınırda 2 PKK şüphelisi yakalandı, System.String[]
EDİRNE'nin Meriç ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 2 PKK şüphelisi, jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.
Meriç ilçesine bağlı Seren köyünde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 2 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan GBT sorgulamasında 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kayıtları bulunan M.A. ve M.G. oldukları belirlendi. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.


- Edirne
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:28 Kaynak: DHA
Güncel
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