Sınırda 2 PKK şüphelisi yakalandı
4 saat önce
EDİRNE'nin Meriç ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 2 PKK şüphelisi, jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:28 Kaynak: DHA
EDİRNE'nin Meriç
ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan
'a çıkmak isteyen 2 PKK
şüphelisi, jandarma ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.
Meriç ilçesine bağlı Seren köyünde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 2 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan GBT sorgulamasında 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kayıtları bulunan M.A. ve M.G. oldukları belirlendi. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.
- Edirne
Yunanistan Lideri Çipras, Erken Genel Seçime Gidileceğini Açıkladı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürtçe" Çıkışına HDP'den Destek: Bu İfadelerin Çok Önemli Olduğunu Düşünüyoruz
Salep Soğanı Toplayan 4 Kişiye 240 Bin Lira Ceza Kesildi
Esad Rejimi, Terör Örgütü YPG/PKK ile Yeni Petrol Anlaşması Yaptı