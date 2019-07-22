Sınırda 2 terörist yakalandı
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Suriye sınırında bulunan Ceylanpınar ilçesinde PKK/PYD üyesi oldukları belirlenen 2 terörist yakalandı.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:57 Kaynak: İHA
'nın Suriye
sınırında bulunan Ceylanpınar
ilçesinde PKK/PYD üyesi oldukları belirlenen 2 terörist yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin Suriye sınır hattında tespit edilen PKK/PYD üyesi 2 teröristin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada, sınırı geçmeye çalışan 2 terörist yakalandı. Gözaltına alınan teröristler jandarma karakoluna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
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