Son Dakika Haberleri: Sınırda 2 terörist yakalandı
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Sınırda 2 terörist yakalandı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Suriye sınırında bulunan Ceylanpınar ilçesinde PKK/PYD üyesi oldukları belirlenen 2 terörist yakalandı.

Sınırda 2 terörist yakalandı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Suriye sınırında bulunan Ceylanpınar ilçesinde PKK/PYD üyesi oldukları belirlenen 2 terörist yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin Suriye sınır hattında tespit edilen PKK/PYD üyesi 2 teröristin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada, sınırı geçmeye çalışan 2 terörist yakalandı. Gözaltına alınan teröristler jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Ceylanpınar, Şanlıurfa, Suriye, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:57 Kaynak: İHA
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