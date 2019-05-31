Son Dakika Haberleri: Sınırda 25 kilo esrar ele geçirildi
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Sınırda 25 kilo esrar ele geçirildi

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi ile Suriye'nin Tel Abyad kenti sınırında 25 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Sınırda 25 kilo esrar ele geçirildi, System.String[]
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi ile Suriye'nin Tel Abyad kenti sınırında 25 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Tel Abyad kentinden Türkiye'ye geçirilmek istenen 25 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Güvenlik güçleri, esrar maddesini geçirmeye çalışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:05 Kaynak: İHA
Akçakale, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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