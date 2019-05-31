Sınırda 25 kilo esrar ele geçirildi
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi ile Suriye'nin Tel Abyad kenti sınırında 25 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:05 Kaynak: İHA
'nın Akçakale
ilçesi ile Suriye
'nin Tel Abyad kenti sınırında 25 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Tel Abyad kentinden Türkiye
'ye geçirilmek istenen 25 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Güvenlik güçleri, esrar maddesini geçirmeye çalışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
"Hayallerimin peşinden gidiyorum" diyen genç kızdan 4 gündür haber yok
Çocuğuna şırıngayla işkence eden anneden kan donduran itiraf: Ölmesi için yaptım
Kahraman anne 2 çocuğunu ölümden kurtardı
Morgu hurdacıya satıldığı iddia edilen hastane müdürü konuştu: Kumpas kurdular