Sınırda 3 DHKP-C şüphelisi yakalandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde jandarma tarafından durdurulan araçta yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 3 DHKP-C şüphelisi ile 1 organizatör yakalanarak, gözaltına alındı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keşan'a bağlı Yenimuhacir beldesinde durumundan şüphelendikleri E.B. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçta, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 3 kişi ve sürücüsü E.B., yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan sorgularında, DHKP-C terör örgütü propagandası yapmaktan dosyaları olan H.Y., K.G. ve A.C.K. oldukları belirlendi. 3 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdürüldüğü bildirildi.