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Sınırda 3 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Sınırda 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

15.02.2022 15:03
Sınırda 3 FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 3 kişi yakalandı.

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 3 kişi yakalandı.

Güvenlik güçleri, İpsala yakınlarında 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan Ş.B., S.Z. ve E.Z.'yi yakaladı. Yapılan kimlik kontrollerinde FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlenen 3 şüpheli, gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, İpsala, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sınırda 3 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika


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