Sınırda 3 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 3 kişi yakalandı.

Güvenlik güçleri, İpsala yakınlarında 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan Ş.B., S.Z. ve E.Z.'yi yakaladı. Yapılan kimlik kontrollerinde FETÖ ile bağlantılı oldukları belirlenen 3 şüpheli, gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.