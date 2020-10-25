Sınırda 35 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Sınırda 35 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
25.10.2020 12:53
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye'den ülkeye giriş yapan kamyonda 35 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye'den ülkeye giriş yapan kamyonda 35 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile jandarma ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmada sigara bulunduğu belirlenen bir kamyona operasyon düzenlendi. Operasyonda, kamyonun çeşitli yerlerine gizlenmiş 35 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan S.B. isimli şahıs, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
Son Dakika Erzurum-G.Saray maçı sonrası, Erman Toroğlu hakem Arda Kardeşler'e patladı: Midem bulanıyor KPSS sınavında yine aynı görüntüler: Sınava saatinde gelmeyen adaylar kapıda kaldı Samsung'un Yönetim Kurulu Başkanı Lee, 78 yaşında hayatını kaybetti Tekme tokat kavga ettiler! Liseli kızların "sevgili" kavgası kamerada Nihat Hatipoğlu'ndan "Otelinde içki satılıyor" iddiasına yanıt: Asla satılmadı, aklınızca benden intikam aldınız İstanbul'da kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü 'Canı sıkıldı' diye evini terk etti, 2 gün sonra sağ salim bulundu Başkent'teki uyuşturucu ticaretinin yüzde 70'ini elinde tutuyordu: Firari baron kıskıvrak yakalandı