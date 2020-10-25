Sınırda 35 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye'den ülkeye giriş yapan kamyonda 35 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile jandarma ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmada sigara bulunduğu belirlenen bir kamyona operasyon düzenlendi. Operasyonda, kamyonun çeşitli yerlerine gizlenmiş 35 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan S.B. isimli şahıs, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA