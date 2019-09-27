Son Dakika Haberleri: Sınırda 4 fetö şüphelisi yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Sınırda 4 fetö şüphelisi yakalandı

1 saat önce

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçiş yapmak isteyen 4 FETÖ/PDY şüphelisi, sınır birliği askerlerince yakalandı.

Sınırda 4 fetö şüphelisi yakalandı, System.String[]

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçiş yapmak isteyen 4 FETÖ/PDY şüphelisi, sınır birliği askerlerince yakalandı.

Enez'e bağlı Yeni Mahalle'deki Kanarya mevkisinde, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı sınır birliği askerleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 4 kişiyi askeri yasak bölgede yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, yapılan GBT sorgulamasında, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan açık dosyaları bulunan C.B.,T.E., F.Ş. ve Ş.E. oldukları belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. F.Ş., C.B. ve Ş.E.'nin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdürüldüğü bildirildi.

Yeni Mahalle, Yunanistan, Enez, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deprem sonrası İstanbul Boğazı'nın kıyı kesimleri çamur tabakası ile kaplandı
Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem 31 Mart seçimleriyle ilgili başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi Trump, Ruhani'nin açıklamalarına yanıt verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 18:09:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sınırda 4 fetö şüphelisi yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]