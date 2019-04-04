Son Dakika Haberleri: Sınırda 406 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Sınırda 406 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 406 düzensiz göçmen yakalandı.

Sınırda 406 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Edirne'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 406 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri ile Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan bazı gruplar olduğunu tespit etti.

İpsala, Uzunköprü, Enez ve Meriç ilçeleri ile merkeze bağlı Bosnaköy, Yenikadın ve Orhaniye köyünde yapılan denetimlerde, Fas, Cezayir, Filistin, Afganistan, Pakistan, Somali, Mısır, Hindistan ve Bangladeş uyruklu 406 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:24 Kaynak: AA

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