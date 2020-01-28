Sınırda 6 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Sınırda 6 FETÖ şüphelisi yakalandı

6 saat önce

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 6 FETÖ/PDY şüphelisi, hudut karakolu ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Sınırda 6 FETÖ şüphelisi yakalandı, System.String[]

EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 6 FETÖ/PDY şüphelisi, hudut karakolu ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Edirne merkeze bağlı Üyüklütatar köyündeki Piyade Hudut Karakolu ekipleri, 1'inci derece askeri yasak bölgede içerisinde yaptıkları denetimlerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 6 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin FETÖ/PDY ile bağlantılı O.C., Ş.Z., N.Ç.Ö., R.Ö., İ.A. ve M.Y. oldukları tespit edildi. O.C. ve İ.A., işlemleri için Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen N.Ç.Ö., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ş.Z., R.Ö. ve M.Y.'nin ise jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


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Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:01 Kaynak: DHA
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