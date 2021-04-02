Sınırda 600 bin TL değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Sınırda 600 bin TL değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi
02.04.2021 22:45
Sınırda 600 bin TL değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi Kilis'in Elbeyli ilçesinde Çobanbey Gümrük görevlileri tarafından Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan otomobilde yapılan aramada, 600 bin TL değerinde 125 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Sınırda 600 bin TL değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi
KİLİS - Kilis'in Elbeyli ilçesinde Çobanbey Gümrük görevlileri tarafından Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan otomobilde yapılan aramada, 600 bin TL değerinde 125 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giren bir otomobili durdurdu. Otomobilin yakıt deposuna yapılan aramada, 600 bin TL değerinde 125 adet cep telefonu ele geçirildi. Otomobil sürücüsünün gözaltına alındıktan sonra ifadesinin alınmasını müteakip adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Son Dakika Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi! Sahaya indi Aydın'ın Kuyucak ilçe Kaymakamı Yılmaz Kurt, Didim'de ölü bulundu Şeyma Subaşı, 3 buçuk ay önce tanıştığı sevgilisiyle yıl sonunda dünyaevine giriyor Son Dakika: Kırmızı kategorideki 58 ilde uygulanacak sokak kısıtlaması başladı Fenerbahçe'nin efsanesi Alex de Souza, resmi olarak teknik adamlığa başladığını duyurdu Fox TV'nin iddialı dizisi Baraj final yapıyor Mersin'de nisan ayında kar sürprizi! Görenler gözlerine inanamadı AK Partili vekilin lüks arabasını gören Edirneliler fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı