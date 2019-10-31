Son Dakika Haberleri: Sınırda askeri araç hareketliliği devam ediyor
Son Dakika Güncel Sınırda askeri araç hareketliliği devam ediyor

Sınırda askeri araç hareketliliği devam ediyor

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınırının sıfır noktasında askeri araç hareketliliği devam ediyor.

Sınırda askeri araç hareketliliği devam ediyor, System.String[]

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınırının sıfır noktasında askeri araç hareketliliği devam ediyor.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınırın sıfır noktasında zırhlı askeri araç hareketliliği devam ediyor. Zırhlı araçlar yanı sıra ambulans ve askeri yetkililerin de sınırda araçlarıyla gözlem yaptıkları gözlemlendi.

Sabah saatlerinde Suriye sınıra giden zırhlı araçlar, akşam saatlerinde sınırdan Türkiye tarafına geçiş yaptıkları ve ambulansların eşlik ettiği görüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/ PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı hareket devam ediyor.

(İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Akçakale, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 08:20 Kaynak: İHA
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