Sınırda askeri hareketlilik - Son Dakika
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Sınırda askeri hareketlilik

24.05.2022 19:16

Pençe-Kilit operasyonunda 5 askerin şehit olmasının ardından sınır bölgesinde hava hareketliliği gün boyu devam etti.

Pençe-Kilit operasyonunda 5 askerin şehit olmasının ardından sınır bölgesinde hava hareketliliği gün boyu devam etti.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonunda çıkan çatışmada 5 askerin şehit olduğu açıklarken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile temaslarda bulunmak üzere sınır hattına geldi. Bakan Akar'ın temasları devam ederken, sınır hattında ise hava hareketliliği gün boyu durmadan devam etti.

(Hacı Geyik/İHA)

Sınırda askeri hareketlilik
Sınırda askeri hareketlilik
Sınırda askeri hareketlilik
Sınırda askeri hareketlilik

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KAÇAK GÖÇMENLERİN SINIRDA VE DENİZDE YAKALANMA ANLARI KAMERADA KAÇAK GÖÇMENLERİN SINIRDA VE DENİZDE YAKALANMA ANLARI KAMERADA Hakkari Valisi Akbıyık sınırda ziyaretlerde bulundu Hakkari Valisi Akbıyık sınırda ziyaretlerde bulundu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sınırda askeri hareketlilik - Son Dakika


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