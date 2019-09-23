Sınırda askeri hareketlilik (2)
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ABD'NİN 2 HELİKOPTERİ AKÇAKALE'DEMüşterek Harekat Merkezi'nin kurulu olduğu ve sabah saatlerinden itibaren karadan zırhlı araçların hareketliliğinin öne çıktığı Akçakale'ye, öğleden sonra ABD'nin 2 helikopteri geldi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:41 Kaynak: DHA
ABD'NİN 2 HELİKOPTERİ AKÇAKALE'DE
Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulu olduğu ve sabah saatlerinden itibaren karadan zırhlı araçların hareketliliğinin öne çıktığı Akçakale'ye, öğleden sonra ABD'nin 2 helikopteri geldi. Saat 14.30 sıralarında Akçakale Jandarma Komutanlığı pistine inen ABD'ye ait helikopterlerden çeşitli malzemeler indirildi ve buradaki minibüse aktarıldı. Helikopterler, yaklaşık yarım saat kaldıktan sonra yeniden geldikleri yöne doğru hareket etti.
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