Son Dakika Haberleri: Sınırda askeri hareketlilik (2)
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Sınırda askeri hareketlilik (2)

41 dakika önce

ABD'NİN 2 HELİKOPTERİ AKÇAKALE'DEMüşterek Harekat Merkezi'nin kurulu olduğu ve sabah saatlerinden itibaren karadan zırhlı araçların hareketliliğinin öne çıktığı Akçakale'ye, öğleden sonra ABD'nin 2 helikopteri geldi.

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ABD'NİN 2 HELİKOPTERİ AKÇAKALE'DE
Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulu olduğu ve sabah saatlerinden itibaren karadan zırhlı araçların hareketliliğinin öne çıktığı Akçakale'ye, öğleden sonra ABD'nin 2 helikopteri geldi. Saat 14.30 sıralarında Akçakale Jandarma Komutanlığı pistine inen ABD'ye ait helikopterlerden çeşitli malzemeler indirildi ve buradaki minibüse aktarıldı. Helikopterler, yaklaşık yarım saat kaldıktan sonra yeniden geldikleri yöne doğru hareket etti.


Amerika Birleşik Devletleri, Akçakale, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:41 Kaynak: DHA
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