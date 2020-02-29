Sınırda bekleyen çocuklar oyun oynayarak vakit geçiriyor - Son Dakika

Edirne 'deki Pazarkule Sınır Kapısında düzensiz göçmenlerin bekleyişi devam ediyor. Aileleri tampon bölgede bekleyen çocuklar da sınır kapısındaki spor alanında oyun oynayarak vakit geçiriyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Yunan güvenlik güçlerinin müdahale ettiği göçmen genç kız isyan etti: Siz nasıl bir şeysiniz?