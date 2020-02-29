Sınırda bekleyen çocuklar oyun oynayarak vakit geçiriyor - Son Dakika

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Sınırda bekleyen çocuklar oyun oynayarak vakit geçiriyor
6 saat önce
Edirne'deki Pazarkule Sınır Kapısında düzensiz göçmenlerin bekleyişi devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:29 Kaynak: AA
Edirne'deki Pazarkule Sınır Kapısında düzensiz göçmenlerin bekleyişi devam ediyor. Aileleri tampon bölgede bekleyen çocuklar da sınır kapısındaki spor alanında oyun oynayarak vakit geçiriyor.
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