Sınırda bekleyen çocuklar oyun oynayarak vakit geçiriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sınırda bekleyen çocuklar oyun oynayarak vakit geçiriyor - Son Dakika

Sınırda bekleyen çocuklar oyun oynayarak vakit geçiriyor

6 saat önce

Edirne'deki Pazarkule Sınır Kapısında düzensiz göçmenlerin bekleyişi devam ediyor.

Edirne'deki Pazarkule Sınır Kapısında düzensiz göçmenlerin bekleyişi devam ediyor. Aileleri tampon bölgede bekleyen çocuklar da sınır kapısındaki spor alanında oyun oynayarak vakit geçiriyor.

Sınırda bekleyen çocuklar oyun oynayarak vakit geçiriyor

Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:29 Kaynak: AA
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