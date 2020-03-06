Sınırda bekleyiş 8. gününde: Yunan polisinden sığınmacılara yine sert müdahale - Son Dakika
Son Dakika Dünya Sınırda bekleyiş 8. gününde: Yunan polisinden sığınmacılara yine sert müdahale - Son Dakika Dünya

Sınırda bekleyiş 8. gününde: Yunan polisinden sığınmacılara yine sert müdahale

15 dakika önce

Sınırda bekleyiş 8. gününde: Yunan polisi sığınmacıları biber gazıyla geri püskürttü Bölgeye gazeteciler yaklaştırılmıyor. Sınırı geçen göçmenler Yunan polisi tarafından yakalanarak geri gönderiliyor.

Sınırda bekleyiş 8. gününde: Yunan polisinden sığınmacılara yine sert müdahale, System.String[]

Türkiye'nin Suriye'nin İdlib şehrinden gelen yeni göç dalgası sonrası sınırlarını açtığını açıklamasının ardından Avrupa ülkelerine göç etmek isteyen binlerce sığınmacının Yunanistan-Türkiye sınırındaki bekleyişi sürüyor.


Türkiye'nin Ege Denizi kıyılarında ve Edirne'nin Meriç Nehri bölgelerinde yoğunlaşan çoğunluğu Suriyeli sığınmacıların sınırı geçmek için Yunan güvenlik güçleriyle karşı karşıya geliyor.

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Yunanistan, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:44 
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