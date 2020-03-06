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Sınırda bekleyiş 8. gününde: Yunan polisinden sığınmacılara yine sert müdahale
15 dakika önce
Sınırda bekleyiş 8. gününde: Yunan polisi sığınmacıları biber gazıyla geri püskürttü Bölgeye gazeteciler yaklaştırılmıyor. Sınırı geçen göçmenler Yunan polisi tarafından yakalanarak geri gönderiliyor.
Türkiye'nin Suriye'nin İdlib şehrinden gelen yeni göç dalgası sonrası sınırlarını açtığını açıklamasının ardından Avrupa ülkelerine göç etmek isteyen binlerce sığınmacının Yunanistan-Türkiye sınırındaki bekleyişi sürüyor.
Türkiye'nin Ege Denizi kıyılarında ve Edirne'nin Meriç Nehri bölgelerinde yoğunlaşan çoğunluğu Suriyeli sığınmacıların sınırı geçmek için Yunan güvenlik güçleriyle karşı karşıya geliyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:44
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