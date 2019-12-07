Son Dakika Haberleri: Sınırda bu sefer 2 Türk vatandaşı yakalandı
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Sınırda bu sefer 2 Türk vatandaşı yakalandı

6 saat önce

Birçok zaman onlarca kaçak göçmenin yakalandığı Kırklareli, Bulgaristan sınırında bu sefer de 2 Türk vatandaşı yakalandı.

Sınırda bu sefer 2 Türk vatandaşı yakalandı, System.String[]

Birçok zaman onlarca kaçak göçmenin yakalandığı Kırklareli, Bulgaristan sınırında bu sefer de 2 Türk vatandaşı yakalandı.


İl Merkeze Bağlı Dereköy Köyünde Hudut birliklerince sınır bölgesinde A.G. ve Y.Ç. isimli iki Türk vatandaşı yakalandı. Jandarma ekiplerince teslim alınan iki şahsın alınan ifadelerinde yaklaşık 1 ay önce Adana'dan İstanbul'a geldikleri, daha sonrasında ise Avrupa'da iş bulabilmek için Bulgaristan'a geçmeye çalıştıklarını belirttiler.


Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcısının talimatları doğrultusunda şahısların ifadeleri alınıp serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ

Bulgaristan, Kırklareli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 12:23 Kaynak: İHA
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