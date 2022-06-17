Sınırda Bulgar zulmü: Göçmenlerin üzerine köpeklerini saldılar - Son Dakika
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Sınırda Bulgar zulmü: Göçmenlerin üzerine köpeklerini saldılar

17.06.2022 11:26

Bulgaristan sınırını geçmeye çalışan çok sayıda göçmen, Bulgar güvenlik güçleri tarafından ayakkabıları ve değerli eşyaları alınarak Edirne'ye gönderildi.

Bulgaristan sınırını geçmeye çalışan çok sayıda göçmen, Bulgar güvenlik güçleri tarafından ayakkabıları ve değerli eşyaları alınarak Edirne'ye gönderildi.

Daha güzel hayat yaşama hayaliyle Bulgaristan üzerinden Avrupa ülkelerine yasa dışı yollarla geçmek isteyen Afganistan uyruklu göçmenler, her defasında Bulgar ve Yunan unsurları tarafından ölüme terk ediliyor. Bulgar güvenlik güçlerince ayakkabıları alınarak yalın ayak Türkiye'ye itilen Afgan göçmenler, yaşadıkları zulmü anlattı. Göçmenler, Bulgar unsurları tarafından dövüldükten sonra ayakkabılarının alındığını ve köpekleri ile kendilerine saldırıldığını belirtti.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sınırda Bulgar zulmü: Göçmenlerin üzerine köpeklerini saldılar - Son Dakika

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