Sınırda "canlı bomba" yeleğiyle yakalanan DEAŞ sanıklarına hapis cezası

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde üç yıl önce Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken "canlı bomba" yeleği, demir bilyelerle güçlendirilmiş 12 patlayıcı madde bloku, 2 el bombası fünyesi ve 2 elektrikli fünyeyle yakalanan 5 sanık, 5 yıl 6 ay 20 gün ile 13 yıl 20 gün arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Yahya İsa Ömer, Süleyman El Şeyh ile avukatlar katıldı. Duruşmaya sanıklar Khaled Zemo, Züher Muhammed ile 18 yaşın altındaki A.İ. katılmadı.

Sanık Ömer, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, Türkiye'ye çalışmak için geldiğini, içerisinde patlayıcı bulunan çantaları kendisinin taşımadığını, kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

Sanık Şeyh ise sınırın Suriye tarafının DEAŞ'lılarca kapatıldığını bu nedenle Türkiye'ye geçmeye çalıştığını, yakalanan patlayıcılarla bir ilgisinin olmadığını iddia etti.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, Karkamış ilçesi Türk Yurdu Piyade Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde, terör örgütü DEAŞ'ın sınırdan patlayıcı geçirileceği bilgisi üzerine 22 Mart 2016'da bir grubun Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandığını, arazide yapılan aramada siyah poşet içerisinde patlamaya hazır canlı bomba yeleği, üzerinde bilye ile güçlendirilmiş 12 parça patlayıcı, 2 el bombası, elektrikli fünye ve ateşleme anahtarının ele geçirildiğini belirterek, olayda yakalanan sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Şeyh, Ömer ve Zemo'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "patlayıcı madde bulundurmak" suçlarından 13 yıl 20'şer gün hapis ve 2 bin 500'şer lira para cezası verdi.

Sanık Züher Muhammed hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmeden heyet, sanık A.İ'yi de "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "patlayıcı madde bulundurmak" suçlarından 18 yaşından küçük olması nedeniyle indirim uygulayarak 5 yıl 6 ay 20 gün hapis ve bin lira para cezasına çarptırdı.

Heyet, tutuklu sanıkların bu halinin devamına da karar verdi.