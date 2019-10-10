Son Dakika Haberleri: Sınırda çatışma sesleri yükseliyor
Son Dakika Güncel Sınırda çatışma sesleri yükseliyor

Sınırda çatışma sesleri yükseliyor

39 dakika önce

Türkiye tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Şanlıurfa'nın Celnapınar ilçesi karşısında yer alan Resulayn kentinde yaşanan sıcak çatışma sesleri tüm ilçede duyuluyor.

Sınırda çatışma sesleri yükseliyor, System.String[]

Türkiye tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Şanlıurfa'nın Celnapınar ilçesi karşısında yer alan Resulayn kentinde yaşanan sıcak çatışma sesleri tüm ilçede duyuluyor.


Karadan ve havadan da atışlarla destek verilen operasyonda karadan giren Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve Milli Suriye Ordusu ile YPG/ PKK'lı teröristler arasında zaman zaman sıcak temas sağlanıyor.


Öte yandan teröristlerin İHA ve Savaş uçaklarının görüş mesafesini kapatmak için lastik yaktıkları görülüyor. - ŞANLIURFA

Barış Pınarı Harekatı, Şanlıurfa, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:52 Kaynak: İHA
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