Sınırda çatışma sesleri yükseliyor
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Türkiye tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Şanlıurfa'nın Celnapınar ilçesi karşısında yer alan Resulayn kentinde yaşanan sıcak çatışma sesleri tüm ilçede duyuluyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:52 Kaynak: İHA
Türkiye tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Şanlıurfa'nın Celnapınar ilçesi karşısında yer alan Resulayn kentinde yaşanan sıcak çatışma sesleri tüm ilçede duyuluyor.
Karadan ve havadan da atışlarla destek verilen operasyonda karadan giren Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve Milli Suriye Ordusu ile YPG/ PKK'lı teröristler arasında zaman zaman sıcak temas sağlanıyor.
Öte yandan teröristlerin İHA ve Savaş uçaklarının görüş mesafesini kapatmak için lastik yaktıkları görülüyor. - ŞANLIURFA
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