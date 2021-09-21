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Sınırın sıfır noktasından DEÜ Bayrakbilim Müzesine kutsal emanet - Son Dakika

Sınırın sıfır noktasından DEÜ Bayrakbilim Müzesine kutsal emanet

21.09.2021 09:48
Sınırın sıfır noktasından DEÜ Bayrakbilim Müzesine kutsal emanet, System.String[]

Türkiye-Yunanistan sınırında yer alan Pazarkule ile Sancaktar, Türkiye-Suriye sınırında bulunan Topraktutan ve Türkiye-İran sınırındaki Bülent Aydın hudut karakollarında dalgalanan bayraklar, sergilenmek üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Bayrakbilim ve...

Türkiye- Yunanistan sınırında yer alan Pazarkule ile Sancaktar, Türkiye- Suriye sınırında bulunan Topraktutan ve Türkiye- İran sınırındaki Bülent Aydın hudut karakollarında dalgalanan bayraklar, sergilenmek üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesine emanet edildi. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, sınırın sıfır noktasından gelen şanlı Türk bayraklarını hak ettiği şekilde koruyacaklarını söyledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) bünyesinde kurulan Türkiye'nin ilk Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesinde sergilenen kıymetli emanetlere her geçen gün yenileri ekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Türkiye-Yunanistan sınırındaki Pazarkule ile Sancaktar, Türkiye-Suriye sınırında bulunan Topraktutan ve Türkiye-İran sınırındaki Bülent Aydın hudut karakollarında şerefle dalgalanan Türk bayraklarını sergilenmek üzere DEÜ Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesine emanet etti. DEÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Çetin Bayram tarafından DEÜ Rektörlüğüne getirilen şanlı Türk bayrakları, sergilenmek üzere DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar tarafından Müze Müdürü Öğr. Gör. Ömer Durmaz'a teslim edildi.

Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Dokuz Eylül Üniversitesi Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesinin her geçen gün yeni bağışlarla zenginleştiğini söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Geçtiğimiz yıl TBMM Başkanımız Prof. Dr. Mustafa Şentop'un katılımlarıyla müzemizi açarken önümüzdeki dönemde koleksiyonumuzu geliştireceğimizin ve burayı daha kapsamlı hale getireceğimizin sözünü vermiştik. Geçen bir yıllık sürede, Anıtkabir'de dalgalanmış Türk bayraklarından birini ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Cumhurbaşkanlığı forsunun da yer aldığı al bayrağımızı müzemize kazandırdık. Müzemizin açık arşiv sistemini erişime açtık, Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığımızın katkılarıyla Türk Bayrağı Anıtının açılışını yaptık. Şimdi de Kara Kuvvetleri Komutanlığımız Türkiye'nin dört bir yanında sınırın sıfır noktasında şerefle dalgalanan şanlı Türk bayraklarını, sergilenmek üzere müzemize emanet etti. Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza teşekkür ediyor, bizlere emanet edilen ay yıldızlı bayraklarımızı hak ettiği şekilde koruyacağımızın sözünü veriyoruz. DEÜ mensupları olarak bağımsızlığımızın sembolü, şehitlerimizin kutsal emaneti olan bayrağımıza her zaman ve her yerde sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ülkemizin dört bir yanında vatan nöbeti tutan Mehmetçiklerimize kolaylıklar diliyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimizi ve kahramanlarımızı rahmetle anıyor; gazilerimize sağlık diliyorum" diye konuştu.

Yunanistan sınırından iki bayrak

Kara Kuvvetleri Komutanlığının Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesine bağışladığı Türk bayraklarından ikisi Türkiye'nin Yunanistan sınırından geldi. Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde yer alan Pazarkule Hudut Karakolu'ndan ve İpsala ilçesinde yer Sancaktar Hudut Karakolundan gelen ay yıldızlı şanlı bayraklar, sınırda vatan nöbeti tutan Türk askerine eşlik ettikten sonra, müzeye bağışlandı.

15 Temmuz şehidinin adını taşıyor

Sınırın sıfır noktasında dalgalanan diğer iki Türk bayrağı ise Türkiye'nin İran ve Suriye sınırlarından getirilerek üniversiteye teslim edildi. İran sınırından gelen bayrak, Türkiye'nin en doğu ucu olan Iğdır'ın Aralık ilçesi Dilucu Sınır Kapısı'nda dalgalanıyordu. İsmini 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı Karargahında şehit edilen Bülent Aydın'dan alan İran sınırındaki hudut karakolundan getirilen ay yıldızlı şanlı Türk bayrağı, 798 metre yükseklikteki hakim tepede dalgalandıktan sonra Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından DEÜ'ye teslim edildi. Türkiye-Suriye sınırının en güney ucundan gelen bayrak ise, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 557 metre yükseklikteki Topraktutan Hudut Karakolunda kullanılıyordu.

?Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesine bir bağış da DEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Adnan Gülerman'dan geldi. Bir dönem hocalığını da yaptığı DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ı ziyaret eden Prof. Dr. Gülerman, 1950 yılında Çanakkale'de kendisinin bulduğu ve 1922 yılında bölgedeki kahraman Türk askerleri tarafından kullanıldığı tahmin edilen süngüyü Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi'ne bağışladı. Rektör Hotar, Gülerman'a kıymetli bağışları nedeniyle teşekkür etti. - İZMİR

Sınırın sıfır noktasından DEÜ Bayrakbilim Müzesine kutsal emanet
Sınırın sıfır noktasından DEÜ Bayrakbilim Müzesine kutsal emanet
Sınırın sıfır noktasından DEÜ Bayrakbilim Müzesine kutsal emanet
Sınırın sıfır noktasından DEÜ Bayrakbilim Müzesine kutsal emanet
Sınırın sıfır noktasından DEÜ Bayrakbilim Müzesine kutsal emanet
Sınırın sıfır noktasından DEÜ Bayrakbilim Müzesine kutsal emanet
Sınırın sıfır noktasından DEÜ Bayrakbilim Müzesine kutsal emanet
Sınırın sıfır noktasından DEÜ Bayrakbilim Müzesine kutsal emanet

Yunanistan, Suriye, İran, Türk, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sınırın sıfır noktasından DEÜ Bayrakbilim Müzesine kutsal emanet - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sınırın sıfır noktasından DEÜ Bayrakbilim Müzesine kutsal emanet - Son Dakika
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