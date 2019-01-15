Son Dakika Haberleri: Sınırda Dere Sularına Kapılan Düzensiz Göçmen Boğuldu

Sınırda Dere Sularına Kapılan Düzensiz Göçmen Boğuldu

1 saat önce

Hatay'ın Altınözü ilçesinde dere sularına kapılan düzensiz göçmen yaşamını yitirdi.

Sınırda Dere Sularına Kapılan Düzensiz Göçmen Boğuldu, System.String[]
Hatay'ın Altınözü ilçesinde dere sularına kapılan düzensiz göçmen yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Seferli Mahallesi'nde yasa dışı yolla yurda girdiği belirlenen ve kimliği henüz tespit edilemeyen yabancı uyruklu bir kadın, Seferli Deresi'ni geçmeye çalıştığı sırada akıntıya kapıldı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin 8 kilometrelik alanda yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucu kadının cesedine ulaşıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:54 Kaynak: AA

Seferli, Altınözü, Hatay, Güncel
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