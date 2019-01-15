Sınırda Dere Sularına Kapılan Düzensiz Göçmen Boğuldu
1 saat önce
Hatay'ın Altınözü ilçesinde dere sularına kapılan düzensiz göçmen yaşamını yitirdi.
Hatay
'ın Altınözü
ilçesinde dere sularına kapılan düzensiz göçmen yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Seferli
Mahallesi'nde yasa dışı yolla yurda girdiği belirlenen ve kimliği henüz tespit edilemeyen yabancı uyruklu bir kadın, Seferli Deresi'ni geçmeye çalıştığı sırada akıntıya kapıldı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve AFAD
ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin 8 kilometrelik alanda yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucu kadının cesedine ulaşıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:54 Kaynak: AA
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