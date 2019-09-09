Son Dakika Haberleri: Sınırda ders zili çaldı
Son Dakika Güncel Haber

Sınırda ders zili çaldı

59 dakika önce

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa'nın sınır ilçesi Akçakale'de de ders zili çaldı.

Sınırda ders zili çaldı, System.String[]

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa'nın sınır ilçesi Akçakale'de de ders zili çaldı.


Suriye sınırındaki Akçakale'de bu yıl bin 600 öğretmen ve 50 bin öğrenciyle eğitim ve öğretime başlandı. Akçakale Süleyman Şah İlkokulunda düzenlenen törenle, ilçede yeni eğitim öğretim yılı başladı. Yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler ve eğitimciler için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.


Sabah erken saatlerde öğrenciler okullarının yolunu tuttu. Okullarda yapılan törenlerin ardından ilk ders zili çaldı. Okula yeni başlayan öğrencilerin ise heyecanlı oldukları görüldü. Okula yeni başlayacak bazı öğrenciler anne veya babalarıyla geldi.


Akçakale Süleyman Şah İlkokulunda düzenlenen törende İstiklal Marşı okundu. Ardından öğrenciler sırayla sınıflarına alındı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Akçakale, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FETÖ'nün sözde Türkiye imamı ile eşi tutuklandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz resti: Hiç kimse faaliyetlerimizi engelleyemez Barcelona'da Türkiye'yi temsil eden minik futbolcu hayatını kaybetti Türkiye'de eğitim masrafları geçen yıla göre en az yüzde 17 yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 11:07:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sınırda ders zili çaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]