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Sınırda devriye atan askeri araç şarampole devrildi: 2 asker yaralı

1 saat önce

Sınırda devriye atan askeri araç şarampole devrildi: 2 asker yaralıGAZİANTEP - Suriye sınırında devriye atan askeri araç şarampole devrildi.

Sınırda devriye atan askeri araç şarampole devrildi: 2 asker yaralı

GAZİANTEP - Suriye sınırında devriye atan askeri araç şarampole devrildi. kazada 2 asker yaralandı

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesine bağlı olan ve Suriye sınırındaki Eşme mahallesinde devriye atan askeri araç şarampole devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan 2 asker(er) hafif şekilde yaralandı. Yaralanan askerler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Oğuzeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Gaziantep kent merkezindeki Şahinbey Uygulama ve Araştırma hastanesi'ne sevk edildi

Yaralı askerlerin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Sınırda devriye atan askeri araç şarampole devrildi: 2 asker yaralı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 10:19 Kaynak: İHA
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