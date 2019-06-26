Son Dakika Haberleri: Sınırda FETÖ ve PKK zanlıları yakalandı
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Sınırda FETÖ ve PKK zanlıları yakalandı

1 saat önce

Edirne'de askeri yasak bölgede gerçekleştirilen operasyonlarda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK şüphelileri yakalandı.

Sınırda FETÖ ve PKK zanlıları yakalandı, System.String[]
Edirne'de askeri yasak bölgede gerçekleştirilen operasyonlarda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK şüphelileri yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, Doyran köyü yakınlarında askeri yasak bölgede hareketlilik tespit etti.
Askerler, bölgede yaptığı kontrolde Yunanistan'a kaçma hazırlığında olan FETÖ şüphelisi U.D. ve U.Ö'yü gözaltına aldı.
Diğer bir operasyonda ise İpsala ilçesine bağlı Paşaköy'deki askeri yasak bölgede Yunanistan'dan zorla geri gönderilen terör örgütü PKK üyesi şüphelisi N.Ş. yakalandı.
Şüpheliler jandarmaya teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:20 Kaynak: AA
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