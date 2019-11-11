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Sınırda fidanlar toprakla buluştu

7 saat önce

Gürcistan sınırındaki Ardahan'ın Posof ilçesi Taşlık mevkiinde, 7 bin 500 fidan toprakla buluştu.

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TÜRKİYE- Gürcistan sınırındaki Ardahan'ın Posof ilçesi Taşlık mevkiinde, 7 bin 500 fidan toprakla buluştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Geleceğe Nefes 11 Milyon Fidan Toprakla Buluşuyor'  kampanyası kapsamında Ardahan'ın Posof ilçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi. Türkiye'nin Gürcistan sınırında bulunan Posof ilçesi Taşlık mevkiinde düzenlenen fidan dikme programına Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Posof Kaymakamı Murat Mete, Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, il ve ilçe protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Sınırda 7 bin 500 fidan toprakla buluştu. Bölgede her yıl yeşillendirme çalışması yapıldığını söyleyen Vali Mustafa Masatlı, "Hemen her yıl bölgelerimizi yeşillendirmek için çalışmalar yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Ancak bu yılki çalışma hepsinin dışında Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin talimatlarıyla yürütülmekte ve 11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Günü olarak kabul edip, bu çerçevede tüm yurdumuzda 11 milyon fidanın toprakla buluşturulması amaç edinildi. Şunu ifade etmek isterim ki, bu millet her zaman ve her yerde her işin en iyisini yapacağını bir kere daha gösterdi. Sahiplenilen ağaç miktarı şu an itibariyle 13 milyon 700 bine ulaşmıştır. Bu çalışmalar geleceğe bırakılacak mirastır. Başka bu bölgemiz olmak üzere ilimize, ülkemize faydalı olacağından hiç kimsenin şüphesi yoktur. Başta bu fidanları sahiplenenler olmak üzere bu fidanları hazırlayanlara, dikimine katkı sağlayan kim varsa herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Gürcistan, Türkiye, Ardahan, Posof, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:32 Kaynak: DHA
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