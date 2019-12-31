Sınırda görev yapacak sağlık çalışanları dualarla uğurlandı - Son Dakika
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Sınırda görev yapacak sağlık çalışanları dualarla uğurlandı

6 saat önce

Samsun'da 3'ü kadın 10 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli, dualarla görev yapacakları sınır bölgesine uğurlandı.

Sınırda görev yapacak sağlık çalışanları dualarla uğurlandı, System.String[]

Samsun'da 3'ü kadın 10 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli, dualarla görev yapacakları sınır bölgesine uğurlandı.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, 112 Komuta Kontrol Merkezi önünde düzenlenen törende, sınır hattında Türk Silahlı Kuvvetleri ile canı pahasına görev yapacak personele teşekkür etti.

Ekiplerinin Sağlık Bakanlığı tarafından Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınırda açılan sahra hastanelerinde görev alacağını belirten Oruç, "Bölgede hareketliliğin az da olsa devam etmesi nedeniyle Şanlıurfa ilimizde, sınırda 10 UMKE görevlisi arkadaşımız görev yapacak." dedi.

Oruç, ekibin yeni yıla evlerinden uzakta sınırda görevlerinin başında gireceğine işaret ederek, "Arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Sağlık ordumuz her zaman devletimizin, milletimizin yanında ne gerekiyorsa canını ortaya koyarak yapmaktadır." ifadesini kullandı.

UMKE ekip lideri Ömer Faruk Yanık, daha önce de birçok kez sınır görevi yaptığını, askerlerle birlikte görev yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Sınırdaki dördüncü görevine gidecek Müzeyyen Tanış da ilk görevinde olduğu gibi heyecan yaşadığını vurgulayarak, "UMKE ekibi de ailem gibi. Sınırda askerlerimiz ve ekip arkadaşlarımızla yılbaşı geçireceğimiz için mutluyuz." diye konuştu.

Kübra Nursaçal ise yaklaşık 4 yıldır UMKE gönüllüsü olduğunu anlatarak, "İlk uzak görevim olacak bu. Ailemizden uzak olacağız ama bizim için kutsal bir görev. O yüzden mutluyuz." dedi.

Konuşmaların ardından UMKE ekibi, dualarla bölgeye hareket etti.

Törene İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Alaaddin Domaç ile sağlık çalışanları katıldı.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:34 Kaynak: AA
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