Sınırda görev yapacak sağlık çalışanları dualarla uğurlandı - Son Dakika
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Sınırda görev yapacak sağlık çalışanları dualarla uğurlandı

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 112 Komuta Kontrol Merkezinden genel Görev yapacak personelden genel İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç ile röportaj Görevli Müzeyyen Tanış ve Kübra Nursaçal ile röportaj Ekibin hareket etmesi Sınırda görev yapacak sağlık çalışanları dualarla uğurlandı Samsun Sağlık Müdürü...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

112 Komuta Kontrol Merkezinden genel

Görev yapacak personelden genel

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç ile röportaj

Görevli Müzeyyen Tanış ve Kübra Nursaçal ile röportaj

Ekibin hareket etmesi Sınırda görev yapacak sağlık çalışanları dualarla uğurlandı

Samsun Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç:

"Sağlık ordumuz her zaman devletimizin, milletimizin yanında ne gerekiyorsa canını ortaya koyarak yapmaktadır"

SAMSUN - Samsun'da 3'ü kadın 10 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personeli, dualarla görev yapacakları sınır bölgesine uğurlandı.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, 112 Komuta Kontrol Merkezi önünde düzenlenen törende, sınır hattında Türk Silahlı Kuvvetleri ile canı pahasına görev yapacak personele teşekkür etti.

Ekiplerinin Sağlık Bakanlığı tarafından Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınırda açılan sahra hastanelerinde görev alacağını belirten Oruç, "Bölgede hareketliliğin az da olsa devam etmesi nedeniyle Şanlıurfa ilimizde, sınırda 10 UMKE görevlisi arkadaşımız görev yapacak." dedi.

Oruç, ekibin yeni yıla evlerinden uzakta sınırda görevlerinin başında gireceğine işaret ederek, "Arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Sağlık ordumuz her zaman devletimizin, milletimizin yanında ne gerekiyorsa canını ortaya koyarak yapmaktadır." ifadesini kullandı.

UMKE ekip lideri Ömer Faruk Yanık, daha önce de birçok kez sınır görevi yaptığını, askerlerle birlikte görev yapacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Sınırdaki dördüncü görevine gidecek Müzeyyen Tanış da ilk görevinde olduğu gibi heyecan yaşadığını vurgulayarak, "UMKE ekibi de ailem gibi. Sınırda askerlerimiz ve ekip arkadaşlarımızla yılbaşı geçireceğimiz için mutluyuz." diye konuştu.

Kübra Nursaçal ise yaklaşık 4 yıldır UMKE gönüllüsü olduğunu anlatarak, "İlk uzak görevim olacak bu. Ailemizden uzak olacağız ama bizim için kutsal bir görev. O yüzden mutluyuz." dedi.

Konuşmaların ardından UMKE ekibi, dualarla bölgeye hareket etti.

Törene İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Alaaddin Domaç ile sağlık çalışanları katıldı.

Sınırda görev yapacak sağlık çalışanları dualarla uğurlandı

Muhammet Ali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:16 Kaynak: AA
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