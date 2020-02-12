Sınırda haber nöbeti tutan gazetecilerden örnek davranış - Son Dakika
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Sınırda haber nöbeti tutan gazetecilerden örnek davranış

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinin hemen karşısında bulunan Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Oğulpınar Sınır Karakolu önünde haber nöbeti tutan gazeteciler, soğuk havada üşüyen iki yavru köpeğe süt alıp yaktıkları ateşte ısıttı.

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Suriye'nin İdlib kentinin hemen karşısında bulunan Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Oğulpınar Sınır Karakolu önünde haber nöbeti tutan gazeteciler, soğuk havada üşüyen iki yavru köpeğe süt alıp yaktıkları ateşte ısıttı.

Rejimin hem sivil halka hem de Türk askere yönelik saldırılar gerçekleştirdiği Suriye'nin İdlib kenti sınırına askeri sevkıyatlar devam ediyor. Bölgede yaşanan gelişmeleri sınırın sıfır noktasında takip edip haber nöbeti tutan basın mensupları da çeşitli yollarla soğuk havadan korunmaya çalışıyor. Ateş yakıp ısınmaya çalışan basın mensupları, yanlarına gelen iki yavru köpeğin hem aç olduklarını hem de üşüdüklerini fark etti. Yavru köpeklere süt alan basın mensupları, buldukları bir kaba boşaltıp içmelerini sağladı. Üşüyen yavru köpekler, yanan ateşin etrafından bir an olsun ayrılmadı.

Yavru köpeklerin üşüdüğünü görünce hem karınlarını doyurduklarını hem de yaktıkları ateşin yanına getirip ısınmalarına yardımcı olduklarını söyleyen gazeteciler, sokakta aç, susuz dolaşan ve üşüyen hayvanlar için herkesin elinden geleni yapmaları gerektiğini belirtti.

(İHA)

Reyhanlı, Suriye, Hatay, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:05 Kaynak: İHA
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