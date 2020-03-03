Sınırda helikopter hareketliliği - Son Dakika
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Sınırda helikopter hareketliliği

7 saat önce

Hatay'ın Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesinde helikopter hareketliliği yaşandı.

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Hatay'ın Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesinde helikopter hareketliliği yaşandı.


ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft ile Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin İdlib'e geçmesinin ardından Cilvegözü Sınır Kapısı yakınlarında yaşanan helikopter hareketliliği dikkat çekti.


Helikopterin seyyar ilkyardım hastanesi pistine inip kalktığı gözlendi. - HATAY

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Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:34 Kaynak: İHA
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